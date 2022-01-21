Yılda 30 milyar dolarlık 'vatandaşlık' göçü

Dünya genelinde varlıklı kişilerin sayısında yaşanan yükseliş ikinci vatandaşlığa ilgiyi artırırken, ülkelerin yabancı yatırımları çekme yarışı da oturum ve vatandaşlık pazarını büyütüyor. Türkiye de bu alanda gelişme gösteren ülkeler arasında. Uluslararası yatırımla oturum ve vatandaşlık danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners'ın 'Henley Pasaport Endeksi 2022 İlk Çeyrek Raporu'na göre Türk pasaportu 57'nci sıradan 50'nci sıraya yerleşti. Listenin ilk sırasında 192 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan Japonya ve Singapur pasaportları yer alırken, Almanya ve Güney Kore pasaportları 190 ülkeye vizesiz seyahat imkanıyla ikinci oldu. Üçüncü sırada ise 189 ülkeye vizesiz seyahatle Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya pasaportları var. Yabancı göçmenlik programlarına ilginin arttığını ifade eden Henley & Partners İcra Kurulu Üyesi Dominic Volek, insanların ağırlıklı olarak; iş, hayat kalitesini artırmak, güvenlik, eğitim, vizesiz seyahat ve emeklilik planlaması gibi sebeplerle ikinci vatandaşlık ve oturum programlarını tercih ettiğini söyledi. Volek, vatandaşlık göcünün ekonomik boyutunun ise yıllık 25-30 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.

110 ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT

Türkiye'nin doğrudan yatırımla oturum ve vatandaşlık özelinde dünyada talep gören ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Volek "Henley Pasaport Endeksi'ni 17 yıldır yayınlıyoruz. 199 farklı passaportu inceleyip vizesiz veya kapıda vize ile kaç farklı ülkeye seyahat edilebildiği ile ilgili bir sıralama yapıyoruz. Son 10 yıldaki gelişmelere baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri vizesiz girebildiği 49 ülkeyi ekleyerek sıralamada 64'üncü sıradan 15'inci sıraya yerleşti. ABD ve Birleşik Krallık passaportları her zaman listenin başlarında yer alırdı şimdi Asya ülkeleri önlerine geçti" dedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 110 ülkeye vizesiz seyahat edilebildiğini belirten Volek "Nijerya bizim için çok önemli bir pazar. Oradaki ofisimizden Türkiye'ye birçok talep geliyor" diye konuştu.

EN UYGUNU KARAYİPLER.

Türk vatandaşlarının en çok talep gösterdiği vatandaşlık programlarına dikkat çeken Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, şöyle konuştu: Şu anda en uygun olan yatırım vatandaşlık programları Karayipler'de bulunuyor. St. Kitts ve Nevis, Antigua, Barbuda ve St. Lucia gibi Karayip ülkelerinin vatandaşlıkları ile İngiltere ve Şengen bölgesine visesiz girebiliyorsunuz. Balkanlarda ise Montenegro ve Kuzey Makedonya seçeneği ön plana çıkıyor. Antigua ve Barbuda'da dört kişilik aile için 100 bin dolar hibe yaparak Montenegro'da 250 bin avroluk gayrimenkul satın alınması ve 200 bin avro devlete yapılan bir bağış ile vatandaşlık elde etmek mümkün. Dünyanın 185 ülkesine vizesiz erişim imkanı sağlayan Malta vatandaşlığını elde etmek için ise minimum 600 bin avroluk hibe yapmak gerekiyor. TÜRKİYE'NİN YATIRIM PROGRAMI GELİŞTİRİLMELİ Sektörde hem arz hem de talep tarafından bir artış söz konusu olduğunu belirten Burak Demirel "Artık dünyanın varlıklı insanları daha fazla vatandaşlık talep ederken ülkeler de var olan vatandaşlık programlarını geliştirmek ya da yeni programlar oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Yatırım Yoluyla Türkiye Vatandaşlığı Programı'nda da geliştirilebilecek bazı noktalar var. Türkiye, yatırım yoluyla vatandaşlık programını geliştirmek için danışmanlık alabilir. Henley & Partners bugüne kadar 15'ten fazla devlete bu konuda danışmanlık verdi" dedi. ÖNDER ÇELİK Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız