Yılda 30 milyar dolarlık 'vatandaşlık' göçü
Ekonomik, siyasi, bölgesel ve uluslararası krizlerden etkilenmek istemeyen insanlar yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarını artık daha çok tercih ediyor. Ülkelerin seyahat imkanlarını bu alanda sıralayan Henley & Partners'ın 'Pasaport Endeksi'ne göre Türkiye geçen yıl 57'nci sıradan 50'nci sıraya yükseldi. Vatandaşlık göçünün dünya genelinde ekonomik boyutu ise her yıl 25-30 milyar doları buluyor.
Dünya genelinde varlıklı kişilerin sayısında yaşanan yükseliş ikinci vatandaşlığa ilgiyi artırırken, ülkelerin yabancı yatırımları çekme yarışı da oturum ve vatandaşlık pazarını büyütüyor. Türkiye de bu alanda gelişme gösteren ülkeler arasında. Uluslararası yatırımla oturum ve vatandaşlık danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners'ın 'Henley Pasaport Endeksi 2022 İlk Çeyrek Raporu'na göre Türk pasaportu 57'nci sıradan 50'nci sıraya yerleşti. Listenin ilk sırasında 192 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan Japonya ve Singapur pasaportları yer alırken, Almanya ve Güney Kore pasaportları 190 ülkeye vizesiz seyahat imkanıyla ikinci oldu. Üçüncü sırada ise 189 ülkeye vizesiz seyahatle Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya pasaportları var. Yabancı göçmenlik programlarına ilginin arttığını ifade eden Henley & Partners İcra Kurulu Üyesi Dominic Volek, insanların ağırlıklı olarak; iş, hayat kalitesini artırmak, güvenlik, eğitim, vizesiz seyahat ve emeklilik planlaması gibi sebeplerle ikinci vatandaşlık ve oturum programlarını tercih ettiğini söyledi. Volek, vatandaşlık göcünün ekonomik boyutunun ise yıllık 25-30 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.
110 ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT
Türkiye'nin doğrudan yatırımla oturum ve vatandaşlık özelinde dünyada talep gören ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Volek "Henley Pasaport Endeksi'ni 17 yıldır yayınlıyoruz. 199 farklı passaportu inceleyip vizesiz veya kapıda vize ile kaç farklı ülkeye seyahat edilebildiği ile ilgili bir sıralama yapıyoruz. Son 10 yıldaki gelişmelere baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri vizesiz girebildiği 49 ülkeyi ekleyerek sıralamada 64'üncü sıradan 15'inci sıraya yerleşti. ABD ve Birleşik Krallık passaportları her zaman listenin başlarında yer alırdı şimdi Asya ülkeleri önlerine geçti" dedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 110 ülkeye vizesiz seyahat edilebildiğini belirten Volek "Nijerya bizim için çok önemli bir pazar. Oradaki ofisimizden Türkiye'ye birçok talep geliyor" diye konuştu.
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