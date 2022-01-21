Emekli profesörü 10 günde taksit taksit 10 milyon lira dolandırdılar!

79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, İstanbul Bebek'te ikamet ediyordu. Demirel'in geçtiğimiz günlerde telefonu çaldı. Kendisini emniyette yetkili amir olarak tanıtan telefondaki kişi, yaşlı adama Çeşme'de kimlik bilgilerinin kullanılarak bir dolandırıcılık yapıldığını ve bu durumla ilgisinin olup olmadığını sordu.

Önce TC kimlik numarasını, sonra resimleri verdi

Bunun için profesörden önce TC kimlik numarasını, daha sonra evdeki değerli eşyaların fotoğraflarının paylaşmasını isteyen sözde polisin talebiyle Ahmet Demirel gerekli bilgileri paylaştı.

İddiaya göre para ve ziynet eşyalarda parmak izi araştırması yapılacağını söyleyen telefondaki sözde polis, polis kimliğinin fotoğrafını mesajlaşma programı üzerinden emekli doktora gönderdi.