Emekli profesörü 10 günde taksit taksit 10 milyon lira dolandırdılar!
İSTANBUL'da yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, polis gibi arayan tele-dolandırıcılar tarafından dolandırıldı. Günler süren dolandırıcılıkta önce 160 adet altın ve 1 milyon lira kaptıran profesör, ertesi gün 200 bin dolar ve 10 gün sonra da 250 bin dolar kaptırdı. Babasını ziyarete gelen kızı olayı ortaya çıkardı.
79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, İstanbul Bebek'te ikamet ediyordu. Demirel'in geçtiğimiz günlerde telefonu çaldı. Kendisini emniyette yetkili amir olarak tanıtan telefondaki kişi, yaşlı adama Çeşme'de kimlik bilgilerinin kullanılarak bir dolandırıcılık yapıldığını ve bu durumla ilgisinin olup olmadığını sordu.
Önce TC kimlik numarasını, sonra resimleri verdi
Bunun için profesörden önce TC kimlik numarasını, daha sonra evdeki değerli eşyaların fotoğraflarının paylaşmasını isteyen sözde polisin talebiyle Ahmet Demirel gerekli bilgileri paylaştı.
İddiaya göre para ve ziynet eşyalarda parmak izi araştırması yapılacağını söyleyen telefondaki sözde polis, polis kimliğinin fotoğrafını mesajlaşma programı üzerinden emekli doktora gönderdi.