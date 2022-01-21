Erdoğan'dan bakanlara talimat! Üreticiye büyük destek yolda

Asgari ücret, emekli zamları ile dar gelirli kesimlerin rahatlamasını sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarım sektörü için de aynı şeyi yapmak için düğmeye bastı.

Erdoğan,Bakanlara "Tarımda girdileri düşürün. Özellikle çiftçinin gübreyi rahatça kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapın" talimatı verdi. İlgili bakanlıklar hızla çalışmalara başladı. Çiftçinin gübreyi alıp kullanması, ödemesini ürünlerini sattıktan sonra yapması modeli üzerinde duruluyor.

ÇİFTÇİNİN BEKLENTESİ İLETİLDİ

AK Partili milletvekilleri seçim bölgelerinde yaptıkları inceleme ve temaslarda çiftçilerin özellikle gübre fiyatları nedeniyle kış ekimlerini yapmadıklarını, bunun da tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceği tespiti yaptı. Gübre ve mazotun yanında hayvan yemleri ile ilgili de belli destekler yapılması gerektiğini belirtti.

Gübre desteğinin yapılamaması halinde çiftçinin ilkbaharda da ekim yapmaması ya da tarlasına gübre atamamasının olumsuz sonuçlara yol açabileceğini dile getirdiler.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Başkan Erdoğan, ilgili bakanlık ve kurumlara gübre başta olmak üzere çiftçinin sorunlarının hızla çözülmesi, girdi maliyetlerinin indirilmesi talimatı verdi.

Bu talimat çerçevesinde Tarım Bakanlığının yanısıra ilgili tüm bakanlıklar çözüm için de çalışmaya başladı. Bu çalışmaların hızla tamamlanması ve en kısa sürece çiftçiye gerekli desteklerin verilmesi bekleniyor.

GÜBREYİ KULLANIP SONRA ÖDEYECEK

Bakanlıklar tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında girdilerin düşürülmesi, çiftçinin baharda ekim yapıp gübre atabilmesi için alternatifler hazırlandı. Bunlar arasında bazı desteklerin yanı sıra çiftçiye gübrenin sağlanması, ödemesini ürünü kaldırdıktan sonra yapması da bulunuyor. TARIMSAL ÜRETİM İYİ DURUMDA Son 10 yılın ortalamasına göre düşük olsa da geçen yıla oranla yağışlarda yüzde 30'luk bir artış var. Yapılan hesaplara göre anormal bir değişiklik olmazsa ciddi bir kuraklık yaşanmayacak. Çiftçiye gerekli desteklerin verilmesi ile birlikte tarım ürünlerinde de sıkıntı olmayacak. ZÜBEYDE YALÇIN Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız