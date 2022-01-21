Erdoğan'dan bakanlara talimat! Üreticiye büyük destek yolda
Asgari ücret, emekli zamları ile dar gelirli kesimlerin rahatlamasını sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarım sektörü için de düğmeye bastı. Çiftçinin gübreyi alıp kullanması, ödemesini ürünlerini sattıktan sonra yapması modeli üzerinde duruluyor.
Asgari ücret, emekli zamları ile dar gelirli kesimlerin rahatlamasını sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarım sektörü için de aynı şeyi yapmak için düğmeye bastı.
Erdoğan,Bakanlara "Tarımda girdileri düşürün. Özellikle çiftçinin gübreyi rahatça kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapın" talimatı verdi. İlgili bakanlıklar hızla çalışmalara başladı. Çiftçinin gübreyi alıp kullanması, ödemesini ürünlerini sattıktan sonra yapması modeli üzerinde duruluyor.
ÇİFTÇİNİN BEKLENTESİ İLETİLDİ
AK Partili milletvekilleri seçim bölgelerinde yaptıkları inceleme ve temaslarda çiftçilerin özellikle gübre fiyatları nedeniyle kış ekimlerini yapmadıklarını, bunun da tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceği tespiti yaptı. Gübre ve mazotun yanında hayvan yemleri ile ilgili de belli destekler yapılması gerektiğini belirtti.
Gübre desteğinin yapılamaması halinde çiftçinin ilkbaharda da ekim yapmaması ya da tarlasına gübre atamamasının olumsuz sonuçlara yol açabileceğini dile getirdiler.
ERDOĞAN'DAN TALİMAT
Başkan Erdoğan, ilgili bakanlık ve kurumlara gübre başta olmak üzere çiftçinin sorunlarının hızla çözülmesi, girdi maliyetlerinin indirilmesi talimatı verdi.
Bu talimat çerçevesinde Tarım Bakanlığının yanısıra ilgili tüm bakanlıklar çözüm için de çalışmaya başladı. Bu çalışmaların hızla tamamlanması ve en kısa sürece çiftçiye gerekli desteklerin verilmesi bekleniyor.
GÜBREYİ KULLANIP SONRA ÖDEYECEK