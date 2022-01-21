Doğalgazda 5 milyar lira tasarruf edilecek

KADEMELİ SATIŞ FİYATI

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun ile kademeli doğalgaz tarifesine geçişinde önü açıldı. Buna göre Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ ilgili bakanlıkların görüşlerini alarak bölgesel ve iklimsel koşullara göre il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulayabilecek. Buna göre örneğin 100 metrekare (3+1) büyüklüğündeki bir konutun iklimsel şartlara bağlı olarak ısıtılması için ihtiyaç duyulan asgari aylık doğalgaz miktarı belirlenecek. Isınma ihtiyacı için gerekli olan gazın belirli bir oranı için düşük fiyat, bunun üzerinde tüketilecek gaz içinse yüksek fiyat uygulanacak. DAR

GELİRLİ AİLEYE DESTEK

Kademeli tarife uygulaması ile özellikle dar gelirli ailelerin ısınma amaçlı olarak kullandıkları doğalgaz için büyük oranda ilk kademe fiyatından faydalanmaları, ısınma amaçlı yüksek doğal gaz tüketime sahip kullanıcıların ise ısınma için asgari miktarda ihtiyaç duyulan doğal gazın üzerinde tükettikleri doğalgazı ikinci kademeden ödemeleri sağlanacak. Ortalama tüketimi aşan kısım daha pahalı olan ikinci tarifeden ücretlendirilecek.