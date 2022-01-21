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Altının yüzde 80'ini tükettik

Dünya Altın Konseyi verilerine dayandırılan bir analize göre, madenlerden tarih boyunca toplam 201 bin 296 ton altın çıkarılırken, yeraltı rezervlerinde 53 bin ton altın kaldığı tahmin ediliyor. Yılda ortalama 3 bin ton civarındaki üretimin sürmesi halinde bilinen rezervler 18 yıl içinde tükenecek.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 21 Ocak 2022 09:03
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Altının yüzde 80'ini tükettik

Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre;

İnsanoğlu altınla 6 bin yıl önce tanıştı. Milattan önce 4000'de Doğu Avrupa'da dekoratif eşya üretiminde kullanılan altın sonraları mücevher olarak insanları süsledi. Milattan önce 3000'de ise ticarette kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 2500 yıl önce para üretiminde artık altın vardı. O günden bu yana altın önemli bir yatırım aracı oldu. Altını bu kadar kıymetli yapan ise 'sınırlı' olması. Zira yeryüzünde bilinen altın rezervlerinin 5 dördü çıkarıldı ve sadece 5'te biri kaldı.

Kalo Gold'un desteğiyle hazırlanan bir analizde dünyada çıkarılmış ve çıkarılmayı bekleyen altın miktarı hakkında çarpıcı rakamlar yer alıyor. Dünya Altın Konseyi verilerine dayandırılan analize göre, madenlerden tarih boyunca toplam 201 bin 296 ton altın çıkarılırken, yeraltı rezervlerinde 53 bin ton altın kaldığı tahmin ediyor. Yerin üzerindeki altının tümü yan yana getirilseydi, ortaya sadece 22 metre genişliğinde ve yüksekliğinde bir küp çıkacağı hesaplanıyor. Peki bugüne kadar madenlerden gelen bu altınlar tam olarak nerede?

Şimdiye kadar çıkarılan tüm altının neredeyse yarısı mücevher şeklinde tutuluyor. Hindistan ve Çin, 2020'de küresel mücevher talebinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturarak altın takı tüketimi için en büyük pazarlar oldu.

Altında en büyük kullanım alanlarından bir diğer yatırım. Altın destekli borsa yatırım fonlarında (ETF'LER) külçe, madeni para veya külçe olarak 44 bin tondan fazla altın tutuluyor.

Yatırımcıların yanı sıra merkez bankaları da en büyük altın sahipleri arasında yer alıyor. Merkez bankaları varlıklarını çeşitlendirmek ve kurdaki değişimlere karşı korunmak amacıyla genellikle altın tercih ediyor. Merkez bankalarının altın varlıkları, yer üzerindeki altının neredeyse 5'te birini oluşturuyor. 2021 itibariyle bankaların elindeki varlıklar 35 bin tonu aşıyor.

Altın elektronik, diş hekimliği ve uzay çalışmaları gibi çeşitli endüstriyel kullanımlara da sahip. Yaklaşık 30 bin ton yani yüzde 15'lik kısım endüstriyel kullanımda.

Kalan 53 bin ton sadece 18 yıl yeter

Dünyada kalan bilinen altın rezervinin büyüklüğü 2020 itibariyle 53 bin ton. Rezervlerde lider olan Avustralya, Rusya, ABD ve Peru dünyanın en büyük altın üreticileri arasında yer alıyor. Bu ülkelerin yanında Çin de dünyanın en büyük üreticileri arasında bulunuyor.

2020 yılı sonun itibariyle yeni keşif olmadan yeraltı rezervlerinin tükenmesinin 18 yıl süreceği hesaplanıyor. 2020 yılındaki yatırımlar öncesinde bu süre 16 yıl olarak hesaplanıyordu. Altın üreticilerinin yatırımları ve keşifl eri sonrasında bilinen rezerv miktarının yıllar içinde artabileceğini belirtmek gerekiyor.

Gelecek 2 yıl altın geri dönüşümü baskı altında kalacak, arz hız kesecek

Avustralya Hükümeti Sanayi, Bilim, Enerji ve Kaynaklar Departmanı'nın (DISER) verilerine göre, 2021'de dünya altın arzının 4,840 tona çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak bu arz artışı 2022 ile 2023 arasında yıllık ortalama yüzde 1.1 ile düşük büyüme gösterecek. Dünya maden üretiminin Avustralya, Kanada ve Şili'deki artan üretime bağlı olarak 2022'de yüzde 3 artışla 3.758 tona ve 2023'te yüzde 2 artarak 3.834 tona çıkması bekleniyor. Ancak DİSER, 2022 ve 2023'te altın hurda arzının sırasıyla yüzde 5 azalarak 1.150 ton ve yüzde 8 azalarak 1.058 ton olarak gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu da toplam arzı baskılayacak. Rapora göre, dünyanın birçok bölgesinin COVID-19 pandemisinin yeni dalgalarını kontrol altına alma önlemleri uygulamasıyla altın geri dönüşüm faaliyetleri 2021'de sakin bir dönem geçirdi.

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