Fatih Terim'in yeni adresi belli oluyor

Galatasaray'da olaylı bir şekilde yolları ayrılan ve yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenen deneyimli teknik adam Fatih Terim için bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da görevine son verilen Rafael Benitez'in yerine Fatih Terim'in adı sıkça dillendirilmeye başlandı.

Süper Lig'de durdurulamayan kötü gidiş ve Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrılmış yerine İspanyol hoca Domenec Torrent getirilmişti. Sarı-kırmızılı kulüpteki görevini bırakan deneyimli hocanın yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken İngiltere basınından çarpıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Rafa Benitez'le yolları ayıran Everton, Fatih Terim'i listesine ekledi. Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna aday gösterilen Terim sezon başında da İngiliz ekibinin radarına girmişti.

Fatih Terim'in sezon başında henüz Galatasaray'a imza atmadan önce Everton Futbol Direktörü Marcel Brands'la görüştüğü iddia edilmişti. Bu iddialar o dönem o kadar güçlüydü ki Kolombiya basını bile Terim'i manşetlerine taşıyarak "Fatih Terim, Falcao'nun hocası olmaktan; James Rodriguez ve Yerry Mina'yı çalıştırmaya gidiyor" başlıklı haber yapmıştı.