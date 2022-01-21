Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 azalışla 2.008,05 puandan başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 13:40
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 azalışla 2.007,97 puana geriledi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,23 puan değer kaybederek 2.007,97 seviyesine düştü. Toplam işlem hacmi 12,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,11 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile ulaştırma oldu.
Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin küresel ölçekte risk algısını yükselttiğini ve pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu söyledi.