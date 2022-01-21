Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 azalışla 2.007,97 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,23 puan değer kaybederek 2.007,97 seviyesine düştü. Toplam işlem hacmi 12,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,11 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin küresel ölçekte risk algısını yükselttiğini ve pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu söyledi.

Bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'de yapacağı görüşmeye ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, bölgedeki askeri hareketliliğin de yakından takip edildiğini kaydetti. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Tüketici Güven Endeksi, ocakta yüzde 6,2 yükselerek 73,2'ye çıkarken, İngiltere'de perakende satışlar aylık yüzde 3,7 ve yılık yüzde 0,9 azalarak beklentilerin altında kaldı. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 seviyesinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız