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Bakan Özer öğrencilere ödev verdi, 'yarıyıl tatili uzamayacak' dedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, karne dağıtım törenine katıldı. Törende Bakan Özer 'ben öğrencilere ödev veriyorum, iki hafta içerisinde bir kitap okusunlar' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Ocak 2022 10:30
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Bakan Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden ve hayallerindeki meslekleri soran Özer, tüm öğrencilere yarıyıl tatilinde mutlaka bir kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Bakan Özer, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Burada öğretmenlerin taleplerini dinleyen Özer, "Öğretmenlerimiz, her şeyin en iyisine layık, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için var gücümüzle gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.

- "Öğrencilerimizin maske, mesafe ve hijyene riayet etmelerinin katkısı büyük"

Milli Eğitim Bakanı Özer, karne dağıtım töreninin ardından okul bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Okullarda 6 Eylül'de başlayan eğitim öğretime bugün itibarıyla iki haftalık ara verileceğini anımsatan Özer, "1,5 yıl aradan sonra kararlı bir şekilde, hiçbir kesintiye uğramadan 81 ilde haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edebilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Tüm öğrencileri kutlayan Özer, "Öğrencilerimizin maske, mesafe ve hijyene riayet etmelerinin, 850 bin dersliğimizden kapanan sınıfların 5 ay boyunca yüzde 1'in altında gerçekleşmesine çok büyük katkısı oldu. Bu nedenle bugün dağıtılan karnelerde bazı öğrencilerimizin zayıf notları olsa da biz tüm öğrencilerimizi başarılı buluyoruz." şeklinde konuştu.

- "Sürecin en büyük kahramanları öğretmenlerimiz"

Bu sürecin en büyük kahramanlarının öğretmenler olduğunu vurgulayan Özer, "Öğretmenlerimiz kararlı bir şekilde 5 ay yüz yüze eğitime devam edebilmek için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Her gün maskelerle ders anlatabilmek kolay bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, öğretmenlerin aşılanma oranlarının hem toplumun hem de Kıta Avrupası ve farklı ülkelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden öğretmenlerin aşılanma oranlarının üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Bakan Özer, "Öğretmenlerimize hem bu süreçte maskelerle ders anlatma fedakarlıklarından, emeklerinden dolayı hem okullarda kuralların uygulanmasına göstermiş oldukları titizlikten dolayı hem de aşılanma konusunda salgınla mücadelede sergiledikleri örnek davranıştan dolayı şahsım ve Milli Eğitim Bakanlığı adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Özer, sürecin sağlıklı ilerletilmesi konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'na da teşekkürlerini iletti.

- 18 milyon öğrenciye tatilde "en az bir kitap okuyun" çağrısı

Öğretmenlerden iki haftalık yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmemesi yönünde bir ricada bulunduklarını anımsatan Özer, "Öğretmenlerimiz öğrencilerimize yarıyıl tatilinde ödev vermediler. Ama ben öğrencilerimize bir ödev veriyorum, 18 milyon öğrencimizin iki haftalık yarıyıl tatilinde en az bir kitap okumalarını istiyorum." dedi.

Toplumda kitap okuma kültürünün geliştirilmesi amacıyla tüm okullara kütüphane yaptırıldığını anlatan Özer, "İki ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphanesi olmayan okula, kütüphane yaptık. Tüm kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan 42 milyona çıkardık. 2022 yılı içerisinde de bu kitap sayımızı, sadece kitap olarak değil dijital olarak da, 100 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Özer, tüm öğrenciler ve öğretmenlere iyi bir tatil geçirmelerini diledi.

- Yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddiaları

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir basın mensubunun iki haftalık yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddialarına ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Biz bu süreçte bir elektronik takip sistemi oluşturduk, buradaki bilimsel verilere bakarak konuşuyoruz. Şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı olmadan, ikinci döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için 7 Şubat'ta okullarımızı açacağız."

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