Üst düzey bürokratlara sağlanan bu 3 hak rahatsızlık yaratıyor

1- Kamuda çalışan bürokratların birden fazla maaş almaları

631 sayılı KHK'nin 12 nci maddesi ile 5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesi ciddi bir ıslaha ihtiyaç duymaktadır. Hem eşit işe eşit maaş denilip hem de aynı işi yapanlardan birisine ilaveten emekli maaşı vermek adil bir uygulama değildir. Aynı durum 631 sayılı KHK'nin 12 nci maddesi için de geçerlidir.



Özellikle 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikle Bakan Yardımcılarının kadroya atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması adalet duygusunu iyice zedelemiştir.



Bakan Yardımcılarının En Yüksek Devlet Memurunun aldığı maaşın 1,5 katını aldığı düşünüldüğünde bir de bunlara ilave olarak emekli maaşı ödenmesi asgari ücretle çalışan vatandaşların çok büyük tepkisine sebep olmuştur. Emekli maaşının yanında bir de yönetim kurulu üyeliği maaşı alınınca kamuoyunda rahatsızlık oluşturmaya başlamıştır. Aynı şekilde 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde sayılan personeller için de bu durum geçerlidir. Elbette bunların sayısı çok büyük bir rakama ulaşmamıştır. Ancak sayıları azda olsa oluşan rahatsızlık çok büyüktür.