Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 6,2 artarak 73,2 oldu
Tüketici güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 6,2 artışla 73,2 değerini aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 10:52
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta 2021'in Aralık ayına göre yüzde 6,2 arttı. Aralıkta 68,9 seviyesinde olan endeks, ocakta 73,2'ye yükseldi.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 2021 Aralık'ta 54,1 iken 2022 Ocak'ta yüzde 3,6 artışla 56,1'e çıktı.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durumu beklentisi endeksi 65,2'den 71,3'e yükseldi. Söz konusu dönemler itibarıyla bu endeksteki artış oranı yüzde 9,3 oldu.
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