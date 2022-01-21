Sömestir tatilinde tren seferlerinde 20 bin ek kapasite
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük:- "TCDD Taşımacılık olarak vatandaşlarımızın konforlu, rahat bir ortamda seyahatlerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık"- "İlave seferleri YHT'lerle sınırlı tutmadık. Ana hat ve bölgesel trenlere, yarıyıl tatili başlangıcı ve bitişinde vagon ilaveleri yapacağız"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, sömestir tatili dolayısıyla artan yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren seferlerinde yaklaşık 20 bin ilave kapasite oluşturdu.
TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, AA muhabirine, kurum olarak 24 Ocak-4 Şubat dönemini kapsayan sömestir tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için çeşitli tedbirler aldıklarını söyledi.
Vatandaşların konforlu ve rahat bir ortamda seyahatlerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Pezük, bunun için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.
Sömestir tatilinde, kış mevsiminin hava koşulları da dikkate aldığında tüm trenlere talebin daha da arttığına dikkati çeken Pezük, bu nedenle Ankara-Konya-Ankara ve Ankara-İstanbul-Ankara hatlarında ilave seferler gerçekleştirileceğini bildirdi.