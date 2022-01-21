Öğrencilerine karne vermeye hazırlanıyordu, 13. kattan düştü hayatını kaybetti
Antalya'nın Aksu ilçesinde öğrencilerine karne vermek için sabah erken saatlerde kalkan 38 yaşındaki öğretmen, kahvesini içmek için çıktığı 13. kattaki evinin balkonundan iddiaya göre başı dönerek aşağı düştü. Talihsiz öğretmen olay yerinde hayatını kaybederken eşinin cansız bedeni ile karşılan öğretmen eşi sinir krizi geçirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 11:25
Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti.
Öğrencilerine karne vermek için eşi ile birlikte erken saatlerde kalkıp hazırlanmaya başlayan Ertuğrul Gazi Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Bekir Gücüyeter (38), her sabah olduğu gibi bu sabah da kahvesini alıp balkona çıktı.
Kahvesini yudumlayan genç öğretmenin, iddiaya göre başı döndü. Dengesini kaybeden öğretmen, 13. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. Olayı gören eşi, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Gücüyeter'in hayatını kaybettiğini belirledi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız