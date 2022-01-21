Öğrencilerine karne vermeye hazırlanıyordu, 13. kattan düştü hayatını kaybetti

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti.

Öğrencilerine karne vermek için eşi ile birlikte erken saatlerde kalkıp hazırlanmaya başlayan Ertuğrul Gazi Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Bekir Gücüyeter (38), her sabah olduğu gibi bu sabah da kahvesini alıp balkona çıktı.

Kahvesini yudumlayan genç öğretmenin, iddiaya göre başı döndü. Dengesini kaybeden öğretmen, 13. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. Olayı gören eşi, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Gücüyeter'in hayatını kaybettiğini belirledi.