15 Temmuz gazisi imamdan 'Özel Harekat' şiiri

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerince 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişimi sırasında bombalanan Özel Harekat Daire Başkanlığında gazi olan Şehitler Camisi İmamı Hasan Hüseyin Alkır, özel harekat şehitlerinden ilham alarak şiir yazdı.

Darbe girişimi gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığına yardım için gelen ve o dönem Başkanlık yerleşkesi içindeki caminin müezzini olan Hasan Hüseyin Alkır, darbecilerin saldırısında gazi oldu.

-Darbe girişimi sırasında yaşananları anlattı

15 Temmuz sonrasında adı "Şehitler Camisi" olarak değiştirilen Özel Harekat Daire Başkanlığı yerleşkesi içindeki camide imam olarak görevine devam eden Alkır, darbe girişimi sırasında yaşadıklarını ve şiiri kaleme alış hikayesini AA muhabirine anlattı.

İmamlığın sadece namaz kıldırmaktan ibaret olmadığını söyleyen Alkır, "Bir masumun gözyaşını silebiliyorsak, bir dertlinin derdine derman olabiliyorsak veya buradaki kahraman kardeşlerimize gönül diliyle cevap verebiliyorsak ve yanlarında olabiliyorsak ne mutlu." dedi.

Vatan sevgisinin her şeyden önemli olduğunu belirten Alkır, "Kardeşlerimizle birlikte vatan sevgisinin imandan geldiği şuuruyla hareket etmekteyiz. Çünkü biz, vatan olmadan hiçbir şey olmayacağının ve vatansız milletlerin halinin ne olduğunu biliyoruz." dedi.

15 Temmuz gününü unutamadığını söyleyen Alkır, şöyle konuştu:

"Biz Şehitler Camisi'nde yıllardan beri her cuma şehitler için dua edip Kuran-ı Kerim okuruz. O gün de şehitlerimiz için dua ettik. Dışarı çıkarken de özel harekatçı bir arkadaşımız bize sarılıp dedi ki 'Hocam hakkını helal et, göreve gideceğim. Belki dönerim belki dönemem.' Ve o arkadaşımız, o akşam şehadete erenlerdendi."

15 Temmuz akşamı, darbe girişimi haberini alır almaz Özel Harekat'a, arkadaşlarının yanına desteğe geldiğini kaydeden Alkır, sözlerini şöyle sürdürdü: