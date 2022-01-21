Konya'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 gözaltı
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 11:43
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla okullardan ihraç edilen 6 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlıları gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüpheliler, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine serbest bırakıldı.
Zanlıların ifadeleri neticesinde 53 kişinin örgütle bağlantısının tespit edildiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız