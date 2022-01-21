Maske takmayı reddeden yolcu nedeniyle uçak 'U dönüşü' yaptı

American Airlines'a ait uçağın çarşamba günkü 38 sefer sayılı uçuşu sırasında bir yolcu, make takmayı reddedince uçakta gerginlik çıktı. Tüm ısrarlara rağmen maske takmak istemeyen kadın yolcu nedeniyle pilot, kalkıştan 1.5 saat sonra Atlantik Okyanusu üzerindeyken geri dönme kararı aldı.

Havayolu şirketinin sözcüsü Laura Masvidal, olayı doğrulayarak,

"federal maske zorunluluğuna uymamakta ısrar eden bir müşteri"

nedeniyle Boeing 777 uçağının Miami Uluslararası Havalimanı'na (MIA) geri döndüğünü belirtti.

"Uçak, yerel güvenlik güçlerinin yolcuları karşıladığı MIA'ya güvenle iniş yaptı. Ekibimize profesyonellikleri için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz"

ifadelerini kullandı.