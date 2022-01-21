Arda Turan: Utanıyorum
Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmasının ardından kaptan Arda Turan mağlubiyet dolayısıyla 'bu durum bize yakışmıyor,utanmalıyız' İfadelerini kullandı
Eklenme : 21 Ocak 2022 12:09
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Arda Turan maçla ilgili değerlendirmesinde, futbolcular olarak sorumluluğu üstlendiklerini belirterek, "Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar üst üste üçüncü yenilgisini aldı.
Kaynak: FotomaçMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız