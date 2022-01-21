Arda Turan: Utanıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Arda Turan maçla ilgili değerlendirmesinde, futbolcular olarak sorumluluğu üstlendiklerini belirterek, "Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Kaynak: Fotomaç