İstanbul'da darbe yargılamasında tutuklu 28 sanıktan 22'sine tahliye
Emekli tuğgeneral Hançeri Sayat, yarbay Refai Eciroğulları ve emekli tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay'ın tanık olarak ifadelerinin alındığı davada, tutuklu 28 sanıktan 22'sinin tahliyesine karar verildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'i tutuklu 138 askerin "kamu malına zarar verme" suçundan altışar yıl ile "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda 10 Ocak'ta başlayan davanın duruşmaları, iki hafta boyunca devam etti.
Tutuklu ve tutuksuz sanık ile avukatlarının katıldığı duruşmalarda, emekli tuğgeneral Hançeri Sayat, yarbay Refai Eciroğulları ve emekli tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay tanık olarak ifade verdi.
Savunma yapan tutuklu sanıklar, FETÖ ile bağlarının olmadığını ve darbe girişimi faaliyetlerine katılmadıklarını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.