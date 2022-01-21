Gaziantep'te sahte içki ölüm getirdi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 12:39
On gün önce alkol aldıktan sonra fenalaşarak özel hastaneye kaldırılan Metin Habeş K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ölen kişinin cesedi işlemlerinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kentte 13 Aralık'tan bu yana sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız