Kedi Karamel'e özel karne

Sığındığı okulda sahiplenilen ve "Karamel" adı verilen kedi, öğrencilerle yarıyıl tatili dolayısıyla temsili karne aldı.Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Rahmiye Malcıoğlu İlkokuluna girdikten sonra okul yönetimi tarafından sahiplenilen kedi, yeni yuvasında yaşamaya devam ediyor.Renklerinden dolayı öğrencilerin "Karamel" adını verdiği kedi, okuldaki çocuklar tarafından ilgiyle bakılıyor.Yarıyıl tatiline giren öğrencilerin yanı sıra Karamel'e de temsili bir karne hazırlanması çocukları mutlu etti.- "Başarılarının devamını dileriz"Karamel'in karton üzerinde fotoğrafının yer aldığı karnede, "Sevgili Karamel, dönem boyu çok çalıştın. Çocukları motive etmek zor iştir. Bunu ustaca başardığın, onların sevgisine tüm tatlılığınla karşılık verdiğin için sana teşekkür ederiz. 2. Dönem de başarılarının devamı dileriz." ifadelerine yer verildi.Karnelerini alan öğrenciler Karamel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Okul Müdürü Mustafa Güneş, AA muhabirine, Karamel'in soğuk bir günde okula sığındığını ve sonrasında hiç gitmediğini söyledi.Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sonuna geldiklerini belirten Güneş, "Öğrencilerimiz çok sevinçli. Karnelerini alacaklar. Dinlenip tekrar okullarına dönecekler. Karamel de ilk karnesini aldı. Çocuklar motive etmesi bizi de sevindirdi. Karamel'i okulumuzun yeni bir üyesi olarak görüyoruz. Öğrencilerin okula geldiklerinde sabah ilk olarak 'Karamel nerede?' diye soruyorlar. Bu da çocukların onu sevip, sahiplendiklerini gösteriyor." diye konuştu.