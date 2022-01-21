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Bisikletle dolaşarak çocukları taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

İstanbul'un Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde kız çocuklarını taciz ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 13:17
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Bisikletle dolaşarak çocukları taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 yaşındaki mağdur kız çocuğunun tacize uğradığı şikayeti üzerine yaptığı çalışmada, 60 iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yürürken bisikleti elinde götüren şüphelinin, Bağcılar ve Bahçelievler'de 18 yaşından küçük kız çocuklarını sokak ve caddelerde uzun süre izlediği, bisikletin direksiyonunu önlerine kırdığı çocuklarla konuşmaya çalıştığı ve taciz ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mecit G, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Şüpheli, ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. Metro istasyonunun yerini soran kıza arkadaşlık teklifi ettiğini savunan zanlı, kızın reddetmesi üzerine ayrıldığını öne sürdü.

Mağdur B.B, 31 Aralık 2021'de akşam saatlerinde okuldan eve yürüdüğü sırada metro istasyonunun yerini soran şüphelinin kolundan tutarak kendisini bırakmadığını ve cinsel içerikli sorular sorduğunu belirtmişti.

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