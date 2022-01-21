'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'
Mahmut Övür: Mine Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyasını neden saklıyor?
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında Cumhuriyet Gazetesi, yazarı Mine Kırıkkanat'ın elinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dosyası olduğunu söylediğini iddia etti.
Övür yazısını şu şekilde devam ettirdi: Hatırlar mısınız bilmem, bu hanımefendi
geçen yılın sonlarında, çıktığı bir televizyonda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Şöyle diyordu:
"Bakın ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü başım derde girebilir, benim
başım da kıymetli. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var.
Çok can alıcı bir dosya, çok yakıcı bir dosya... Bu dosya yandaş basının elinde.
Bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak, öyle söylendi bana."
Güler misin ağlar mısın?