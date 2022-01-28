SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü

Olayda, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan kamu görevlilerinin kadrolu pozisyona geçirilmesi üzerine, işten çıkış sigorta bildirgelerinin süresi içerisinde internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinin (g) bendi uyarınca her bir sigortalı için ayrı hesaplanan ve sonrasında düzeltilerek 57.476,00 TL'ye düşürülmüştür.

İdarece sözleşmeli pozisyondan kadroya geçirilen kamu görevlilerinin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 25. maddesi kapsamında olduğu, davacı idarenin sözleşmeliden kadroya geçiş işlemini sonradan idareye bildirebileceği dikkate alınmalıdır.

İlgili komisyona başvurmuş fakat talep reddedilmiştir.

İlk derece mahkemesi memuru haklı bularak işlemi iptal etmiştir.

Mahkeme şu gerekçeye yer vermiştir: Kadroya aktarılan öğretmenlerin 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine tabi iken kadroya geçirilmeleri üzerine 4/A maddesine tabi oldukları, 5510 sayılı Kanun'un 4/b maddesinde sayılan sigortalılardan olmadıkları anlaşılmış

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 25. Maddesinde şu hüküm yer almaktadır. "(1) Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için Ek-5, (c) bendine tabi olanlar için ise Ek-5/A'da bulunan sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yapılır. (Ek cümleler: RG-18/8/2021-31572) Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Ek-5 ve Ek-5/A'nın açıklamalar bölümündeki işten ayrılış ve eksik gün nedenlerine ilişkin kodları belirlemeye ve bu kodlarda değişiklik yapmaya Kurum yetkilidir. Söz konusu düzenlemeler işverenlere Kurumca duyurulur.

(2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılardan naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer bir işyerinde çalışmak üzere işten ayrılanlar için veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi halinde eski işyeri numarası üzerinden yasal süresi dışında verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi de süresinde verilmiş sayılır.

(3) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan sigortalı işten ayrılış bildirgesini kağıt ortamında verenler için, sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi iki nüsha düzenlenir. Biri düzenleyen kuruluşta kalır, diğeri ilgili üniteye gönderilir.

(4) Yasal süresi dolmadığı için henüz Kuruma verilmeyen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alacak sigortalı çalışmalarının Kurumca bilinmesini gerektiren diğer hallerde de bu madde gereğince işlem yapılır.

(5) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (c) bendine göre sigortalı sayılanlardan, yer değiştirme suretiyle bir kurumdan diğer bir kuruma nakledilenler hakkında sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile gerekli bildirimler yapılır.

(6) Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenlerin sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimler üç aylık süre içinde yapılır.

(7) (Ek:RG-21/8/2013-28742)4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi yasal süresinde verilmiş sayılır.

(8) (Ek:RG-25/8/2016-29812)

(17) İşverenlerin Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verdikleri işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamış olan sigortalılardan hizmet akdi sona erenlerin söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar verilen işten ayrılış bildirgeleri yasal sürede verilmiş sayılır."

T.C.

DANIŞTAY

ONUNCU DAİRE

ESAS NO: 2019/4769

KARAR NO: 2021/2895

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Başkanlığı

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : . Kaymakamlığı

İSTEMİN_KONUSU : .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı dava konusu işlemin kısmen iptaline, kısmen karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kararının davalı idare tarafından iptale dair kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında işten çıkış bildirgelerinin internet ortamı üzerinden süresinde gönderilmemesi nedeniyle 574.763,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin 25/04/2012 tarih ve 7.787.139 sayılı işlem ile bu işleme karşı yapılan itirazın reddine dair ... tarih ve . sayılı komisyon kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

.... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla;

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan kamu görevlilerinin kadrolu pozisyona geçirilmesi üzerine, işten çıkış sigorta bildirgelerinin süresi içerisinde internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinin (g) bendi uyarınca her bir sigortalı için ayrı hesaplanan ve sonrasında düzeltilerek 57.476,00 TL'ye düşürülen idari para cezasının ve bu cezaya yapılan itirazın reddine ilişkin itiraz komisyonu kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, davacı idare bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapmakta iken kadroya aktarılan öğretmenlerin 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine tabi iken kadroya geçirilmeleri üzerine 4/A maddesine tabi oldukları, 5510 sayılı Kanun'un 4/b maddesinde sayılan sigortalılardan olmadıkları anlaşılmış olup, davalı idarece yanlış madde tatbik edilmek suretiyle tesis edilen idari para cezasında ve itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan, idari para cezasının işyeri ayrılış bildirgelerinin süresi içerisinde verilmemesi eyleminden kaynaklandığı açık olup, idarece sözleşmeli pozisyondan kadroya geçirilen kamu görevlilerinin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 25. maddesi kapsamında olduğu, davacı idarenin sözleşmeliden kadroya geçiş işlemini sonradan idareye bildirebileceği dikkate alındığında dava konusu idari para cezasının bu yönüyle de hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin 57.476,00 TL'lik kısmının iptaline, davanın kalan 517.287,00 TL'lik kısmı hakkında ise konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

TEMYİZ_EDENİN_İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, 657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (b) bendi kapsamında geçici olarak sözleşmeyle çalıştırılan personel ile (c) bendi kapsamında bir yıldan az süreli veya mevsimlik olarak çalıştırılan geçici personelin, Kanun'un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayıldığı, dolayısıyla işten ayrılışlarının 4-a 'lılar gibi Kanunda belirlenen usul ve esaslara göre yapılması gerektiği ileri sürülmektedir

KARŞI_TARAFIN_SAVUNMASI: Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının iptale ilişkin kısmının onanması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulunun 07/03/2019 tarih ve 2019/24 sayılı kararıyla Danıştay Onbeşinci Dairesinin kapatılması üzerine Danıştay Onuncu Dairesine gönderilen dava dosyasında, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen kararın iptale ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bu kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin kısmen iptali, kısmen karar verilmesine yer olmadığı yolundaki .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyize konu iptale ilişkin kısmının ONANMASINA,

3. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/05/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.