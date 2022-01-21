BOTAŞ, doğalgazda sanayi tarifesine zam yaptı iddiası

BOTAŞ, orta ve büyük ölçekli sanayi tarifesine yeni bir zam yaptı ve sanayi tüketicilerine aylık bazda yapılan zam oranı yüzde 80'e çıkmış oldu.

Türkiye, İran'dan gelen doğal gaz akışının kesilmesi ile birlikte sanayi ve santrallere tedarik edilen gaz miktarındaki kısıtlamayı tartışırken, BOTAŞ'tan orta ve büyük ölçekli sanayi tarifesine yeni bir zam daha geldi.

ZAM ORANI YÜZDE 50'DEN YÜZDE 80'E ÇIKTI

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, BOTAŞ'ın ocak ayı için yayınladığı tarifelerin açıklamasında yapılan değişiklikle, yılda 300 bin metreküpün üzerinde gaz tüketen ve gazı elektrik üretimi haricinde kullanan tüketici grubuna uygulanan kademeli tarifenin uygulanma biçimi değiştirildi.