Hemşireyi öldüren saldırgan 2009'da eniştesini vurmuş
Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde hemşire Ömür Erez'i tabancayla vurarak öldüren Rahmi Uygun adliyeye sevk edildi. Saldırganın eniştesini tabancayla vurduğu için 10 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde bir başka suçtan cezaevine gireceği için ailesine ait 187 bin lirayı emanet ettiği Ömür Erez'den parayı alamadığını söylediği öğrenildi.
Aile Sağlığı Merkezinde çalışan Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlının, 2009 yılında eniştesini tabancayla vurduğu için 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl cezaevinde kaldığı belirlendi. Zanlının cezaevinden çıktıktan sonra internet üzerinden Ömür Erez'le tanıştıkları tespit edildi.
AİLESİNE AİT PARAYI EMANET ETMİŞ
Polis soruşturması sonucu zanlının, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan hakkında bir yıl hapis cezası kesinleşince cezaevine gireceği için ailesine ait olduğunu iddia ettiği 187 bin lira parayı Ömür Erez'e emanet ettiğini söylediği belirtildi.
Rahmi Uygun'un poliste verdiği ifadesinde "Ona parayı verdim. Cezaevine gireceğim bana para lazım olur. Sen bana gönderirsin dedim. Ancak cezaevine girdikten sonra bana hiç para göndermedi" dediği öğrenildi.