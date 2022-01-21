Fabrikalarda kullanılan doğalgaza kısıtlama getirildi

Öğretmene, sosyal medyada utandıran paylaşımlara suç duyurusu
Öğretmene, sosyal medyada utandıran paylaşımlara suç duyurusu
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
EYT için masadaki 5 formül
EYT için masadaki 5 formül
Öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen, 13. kattan düştü
Öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen, 13. kattan düştü
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
Öğrenciler kavga etti, veli baltayla okulu bastı
Öğrenciler kavga etti, veli baltayla okulu bastı
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak
BOTAŞ, doğalgazda sanayi tarifesine zam yaptı iddiası
BOTAŞ, doğalgazda sanayi tarifesine zam yaptı iddiası
Evine baltayla gelen komşusunu öldürmüştü, emekli öğretmen serbest bırakıldı
Evine baltayla gelen komşusunu öldürmüştü, emekli öğretmen serbest bırakıldı
'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'
'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'
Asistan hekimi yaralamıştı, mahkeme 16 yıl hapis cezası verdi
Asistan hekimi yaralamıştı, mahkeme 16 yıl hapis cezası verdi
İstanbul'da darbe yargılamasında tutuklu 28 sanıktan 22'sine tahliye
İstanbul'da darbe yargılamasında tutuklu 28 sanıktan 22'sine tahliye
İBB, İŞKUR'a bildirmeden yüzlerce işçi almış
İBB, İŞKUR'a bildirmeden yüzlerce işçi almış
İstanbul ve Ankara'da yoğun kar bekleniyor
İstanbul ve Ankara'da yoğun kar bekleniyor
Enflasyon hesabı değişti, artık internet fiyatları da dahil edilecek
Enflasyon hesabı değişti, artık internet fiyatları da dahil edilecek
YÖKDİL/1 başvuruları alınmaya başlandı
YÖKDİL/1 başvuruları alınmaya başlandı
Üst düzey bürokratlara sağlanan bu 3 hak rahatsızlık yaratıyor
Üst düzey bürokratlara sağlanan bu 3 hak rahatsızlık yaratıyor
Bakan Özer öğrencilere ödev verdi, 'yarıyıl tatili uzamayacak' dedi
Bakan Özer öğrencilere ödev verdi, 'yarıyıl tatili uzamayacak' dedi
Milli Gazete: 2 önemli ekonomi bürokratı istifa etti
Milli Gazete: 2 önemli ekonomi bürokratı istifa etti
Elektrik faturası meşrubat ve dondurma satışını çarptı
Elektrik faturası meşrubat ve dondurma satışını çarptı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına 28 ilde operasyon: 51 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına 28 ilde operasyon: 51 gözaltı
Belediye Başkanı'nın Danışmanı adeta şehri haraca bağlamış!
Belediye Başkanı'nın Danışmanı adeta şehri haraca bağlamış!
Emekli profesörü 10 günde taksit taksit 10 milyon lira dolandırdılar!
Emekli profesörü 10 günde taksit taksit 10 milyon lira dolandırdılar!
Yarıyıl tatil zili bugün çalıyor
Yarıyıl tatil zili bugün çalıyor
Pompayı şimdi de ham petrol vuruyor
Pompayı şimdi de ham petrol vuruyor
Eğitime kar engeli! Karne gününde 18 ilde okullar tatil
Eğitime kar engeli! Karne gününde 18 ilde okullar tatil
İstanbul'da kar alarmı: Karne saatleri erkene çekildi
İstanbul'da kar alarmı: Karne saatleri erkene çekildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri tamamlanamadı
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri tamamlanamadı
Yeni asgari ücreti ödememek için çalışanla pazarlığa oturuluyor
Yeni asgari ücreti ödememek için çalışanla pazarlığa oturuluyor
Ankara Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Ankara Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Rüşvet alırken yakalanan Başkan Danışmanı tutuklandı
Rüşvet alırken yakalanan Başkan Danışmanı tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fabrikalarda kullanılan doğalgaza kısıtlama getirildi

Firmaların üretimde kullandığı doğalgaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu sabah 08.00 itibariyle yüzde 40 oranında kısıtlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 15:04
Yazdır
Fabrikalarda kullanılan doğalgaza kısıtlama getirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 1 Ocak itibariyle uygulamaya aldığı kademeli tarife ile OSB içerisinde üretim yapan firmalara ayrı bir ceza kesildiğine vurgu yapan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kuru Başkanı Ali Bahar, "Organize sanayi bölgelerinde üretim yapan firmalar yıllık 300 bin metreküp altında doğalgaz tüketmelerine rağmen, kendi tüketimleri üzerinden değil de OSB'nin yıllık toplam tüketimi üzerinden değerlendirileceği için ekstra bir zamma maruz kalacaklar. Bu ekstra zam, OSB sınırının 1 metre ilerisindeki başka bir fabrika için geçerli değildir. 1961 yılından bu yana sanayiyi planlamak, OSB'leri geliştirmek, OSB'lerimize daha fazla yatırımcı çekmek için çaba sarf ederken, OSB'deki firmaları dezavantajlı konuma getirip onları OSB dışına çıkmaya zorlamanın izahını yapamamaktayız. OSB'lerde üretim yapan sanayiciler ile dışında faaliyet gösteren firmalar arasında haksız rekabete neden olan bu uygulamanın, tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yüzde 40 kısıtlama

Günlük tüketimdeki yüzde 40 oranındaki doğalgaz kesintine uymayanlara müeyyideler uygulanacağını açıklayan Başkan Bahar, "Bir fabrikada neden doğalgaz tüketilir, üretmek için. Üretim planlaması kapsamında borçlanıp yatırım yapmış, sipariş alıp taahhüt vermiş, ihracat sözleşmesi imzalamış, yeni istihdam alanları oluşturmuş yüzlerce, binlerce firmanın üretimini durdurmak ya da azaltmak dışında başka bir çaresi kalmamıştır. Sanayide üretimin hiç olmadığı kadar arttığı, her geçen gün yeni ihracat rekorlarının kırıldığı böylesi parlak bir dönemde daha çok gaza basmamız gerekirken, Türk sanayicileri olarak gazı kısıp frene basmanın mantıklı bir izahını yapamamaktayız. Üretimin önüne konan tüm engellerin Türk milletinin bekası, refahı ve geleceği için ivedilikle kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Oyak Renault, üretime ara veriyor
Oyak Renault, üretime ara veriyor
15 soruda 'Vadeli TL mevduat veya katılma hesapları'
15 soruda 'Vadeli TL mevduat veya katılma hesapları'
EYT için masadaki 5 formül
EYT için masadaki 5 formül
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
BOTAŞ, doğalgazda sanayi tarifesine zam yaptı iddiası
BOTAŞ, doğalgazda sanayi tarifesine zam yaptı iddiası
Maliye Bakanlığı: Türk ekonomisi ihracata yönelen bir yola girdi
Maliye Bakanlığı: Türk ekonomisi ihracata yönelen bir yola girdi

Bu Habere Tepkiniz

Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu
Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu
Meslek Lisesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının aylıktan kesme cezasını, sloganlara ilişkin kesin bir belirleme yapılmadığı gerekçesiyle, hukuka aykırı buldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar
Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar
Danıştay 5. Dairesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması hukuka aykırıdır dedi.
Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?
Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?
Sayıştay Dördüncü Dairesi, Özel Kalem Müdürlüğünden programcı kadrosuna sınavsız olarak atanan kişi ile ilgili işlemde mevzuatın son durumundan haberdar olmadıklarını iddia eden kişilere ders niteliğinde bir karar verdi.
Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!
Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!
Selçuk Üniversitesi öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında ön değerlendirme sonuçlarındaki hatayı düzeltti!
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü
Danıştay 2. Dairesi, Öğretmenler hakkında yürütülen idari soruşturmaya istinaden hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle görev ve unvan değiştirilmesi sonucunu doğuran atama işlemi tesis edilebilmesi için soruşturulan öğretmenin yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı hususunun sabit olduğunun kesin, yeterli ve her türlü şüpheden uzak, inandırıcı delillerle ortaya konulmuş olması gerektiğini belirtti
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?
Sendika yöneticilerinin usulsüz harcamaları için nereye ve nasıl dava açılır?
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!
Ak Parti Hükümetinin ilk yıllarında bürokrasinin büyük bir direnciyle karşı karşıya kalınmıştı. Bakanlar haklı olarak bazı değişiklikler yapmaya ve güven içerisinde çalışmak istediği ekipler kurmaya çalışıyor, ancak yargı adeta mevcut kadrolara kalkan oluyordu.
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?
8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanlar kadın ve erkek memurlar 25 yıldan daha az hizmetleri üzerinden nasıl emekli olabilirler?
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti
Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde canlı yayına bağlandığı sırada WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey’e SUV tipi araç çarptı. Kazanın ardından Yorgey, hiçbir şey olmamış gibi kamera karşısına geçerek yayına kaldığı yerden devam etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
AKOM'dan uyarı yapıldı! İstanbul'a İzlanda kışı geliyor
AKOM'dan uyarı yapıldı! İstanbul'a İzlanda kışı geliyor
İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada ise tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.