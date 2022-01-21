Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olabiliriz

Öğretmene, sosyal medyada utandıran paylaşımlara suç duyurusu
Öğretmene, sosyal medyada utandıran paylaşımlara suç duyurusu
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
EYT için masadaki 5 formül
EYT için masadaki 5 formül
Öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen, 13. kattan düştü
Öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen, 13. kattan düştü
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
Öğrenciler kavga etti, veli baltayla okulu bastı
Öğrenciler kavga etti, veli baltayla okulu bastı
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak
BOTAŞ, doğalgazda sanayi tarifesine zam yaptı iddiası
BOTAŞ, doğalgazda sanayi tarifesine zam yaptı iddiası
Evine baltayla gelen komşusunu öldürmüştü, emekli öğretmen serbest bırakıldı
Evine baltayla gelen komşusunu öldürmüştü, emekli öğretmen serbest bırakıldı
'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'
'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'
Asistan hekimi yaralamıştı, mahkeme 16 yıl hapis cezası verdi
Asistan hekimi yaralamıştı, mahkeme 16 yıl hapis cezası verdi
İstanbul'da darbe yargılamasında tutuklu 28 sanıktan 22'sine tahliye
İstanbul'da darbe yargılamasında tutuklu 28 sanıktan 22'sine tahliye
İBB, İŞKUR'a bildirmeden yüzlerce işçi almış
İBB, İŞKUR'a bildirmeden yüzlerce işçi almış
İstanbul ve Ankara'da yoğun kar bekleniyor
İstanbul ve Ankara'da yoğun kar bekleniyor
Enflasyon hesabı değişti, artık internet fiyatları da dahil edilecek
Enflasyon hesabı değişti, artık internet fiyatları da dahil edilecek
YÖKDİL/1 başvuruları alınmaya başlandı
YÖKDİL/1 başvuruları alınmaya başlandı
Üst düzey bürokratlara sağlanan bu 3 hak rahatsızlık yaratıyor
Üst düzey bürokratlara sağlanan bu 3 hak rahatsızlık yaratıyor
Bakan Özer öğrencilere ödev verdi, 'yarıyıl tatili uzamayacak' dedi
Bakan Özer öğrencilere ödev verdi, 'yarıyıl tatili uzamayacak' dedi
Milli Gazete: 2 önemli ekonomi bürokratı istifa etti
Milli Gazete: 2 önemli ekonomi bürokratı istifa etti
Elektrik faturası meşrubat ve dondurma satışını çarptı
Elektrik faturası meşrubat ve dondurma satışını çarptı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına 28 ilde operasyon: 51 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına 28 ilde operasyon: 51 gözaltı
Belediye Başkanı'nın Danışmanı adeta şehri haraca bağlamış!
Belediye Başkanı'nın Danışmanı adeta şehri haraca bağlamış!
Emekli profesörü 10 günde taksit taksit 10 milyon lira dolandırdılar!
Emekli profesörü 10 günde taksit taksit 10 milyon lira dolandırdılar!
Yarıyıl tatil zili bugün çalıyor
Yarıyıl tatil zili bugün çalıyor
Pompayı şimdi de ham petrol vuruyor
Pompayı şimdi de ham petrol vuruyor
Eğitime kar engeli! Karne gününde 18 ilde okullar tatil
Eğitime kar engeli! Karne gününde 18 ilde okullar tatil
İstanbul'da kar alarmı: Karne saatleri erkene çekildi
İstanbul'da kar alarmı: Karne saatleri erkene çekildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri tamamlanamadı
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri tamamlanamadı
Yeni asgari ücreti ödememek için çalışanla pazarlığa oturuluyor
Yeni asgari ücreti ödememek için çalışanla pazarlığa oturuluyor
Ankara Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Ankara Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Rüşvet alırken yakalanan Başkan Danışmanı tutuklandı
Rüşvet alırken yakalanan Başkan Danışmanı tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. Bu siyasi bazda, askeri, kültürel bazda tüm konularda Türkiye-Rusya ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile de aynı şekilde iyi. Bu olumlu gelişmeleri biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına bir barışın özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 15:43
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, bir barışın özellikle hakim olmasına biz ara bulucu olabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra cami içerisinde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi. Erdoğan, ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce de açıkladığım gibi bir defa Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz, herhangi bir işgale yönelik bir gelişmenin olması veya bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Bu, bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi bugün 40 milyona yakın bir nüfusu olan Ukrayna ile Rusya'nın zaten durumu ortada, bu kadar büyük bir nüfusa hakim, bir de öbür taraftan da Rusya'nın alan olarak bölgenin en büyük ülkesi, en büyük devleti, gücü olarak en güçlü devleti. Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Rusya ile ilişkilerin "güzel bir şekilde devam ettiğini" dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarihinde olmayan bir sulh içinde, barış içinde Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. Bu, siyasi bazda, askeri bazda, ekonomik, kültürel bütün bu konularda Rusya-Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile yine aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, bu alanlarda, bu konularda ilişkilerimiz gayet iyi. Bu olumlu gelişmelerin, biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, bir barışın özellikle hakim olmasına biz ara bulucu olabiliriz, bu konuda üzerimize düşen görev ne ise bu görevi yapmaya hazır olduğumuzu daha önce de gerek (Vladimir) Zelenskiy'e gerek Sayın (Vladimir) Putin'e de ifade etmiştim.

Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin ile ama telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir, bütün bunlarla beraber biz bölgede barışın egemen olmasını, hakim olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız."

- "Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere bir yerde vesile oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada ve Türkiye'de Omicron varyantı kaynaklı Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın hatırlatılması ve "Önümüzdeki döneme ilişkin tedbir düşünüyor musunuz? Aşılama çalışmalarında istenilen seviyede ilerleme sağlanıyor mu?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Şu anda bir defa aslında Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere bir yerde vesile oldu. Vaka sayılarında belki artış oluyor ama olumlu istikamette geçiş de hızlı oluyor. Hemen yanı başınızda Sağlık Bakanı'm da var ama hastanelerimizde şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanelerde bir defa durum pozitif, vaka olarak söylemiyorum. Şu anda gelişmeler de olumlu. Bu da tabii şunu gösteriyor: Yani şu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiği ve bu hastane inşaatlarımız sebebiyle de gerek şehir hastanelerimiz gerekse diğer hastanelerimizin inşası Türkiye genelinde -dikkat edilirse- hızla gerçekleşti ve şu anda hastanelerimizde doluluk oranı da öyle anlatıldığı, zannedildiği gibi değil. Böyle bir durumdayız. Dolayısıyla buradan da endişemiz yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın konusunda her geçen gün daha iyiye gidildiğini belirterek vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kuralına uymalarını istedi. Erdoğan, "Ondan sonra 'Niye böyle oldu?' dememek lazım. Biz bundan dolayı da tabii üzüntülüyüz. Elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan'a, müzeyi ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının ardından MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul edeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız
Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız
Türkiye-Ermenistan normalleşmesinde fırsatlar ve zorluklar
Türkiye-Ermenistan normalleşmesinde fırsatlar ve zorluklar
'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'
'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'
Bakan Soylu, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçildiğini bildirdi
Bakan Soylu, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçildiğini bildirdi
150 TL'ye çıkarılan GSS priminin azaltılması talep edildi
150 TL'ye çıkarılan GSS priminin azaltılması talep edildi
'Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum' diyen Destici'den yeni açıklama
'Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum' diyen Destici'den yeni açıklama

Bu Habere Tepkiniz

Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu
Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu
Meslek Lisesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının aylıktan kesme cezasını, sloganlara ilişkin kesin bir belirleme yapılmadığı gerekçesiyle, hukuka aykırı buldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar
Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar
Danıştay 5. Dairesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması hukuka aykırıdır dedi.
Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?
Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?
Sayıştay Dördüncü Dairesi, Özel Kalem Müdürlüğünden programcı kadrosuna sınavsız olarak atanan kişi ile ilgili işlemde mevzuatın son durumundan haberdar olmadıklarını iddia eden kişilere ders niteliğinde bir karar verdi.
Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!
Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!
Selçuk Üniversitesi öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında ön değerlendirme sonuçlarındaki hatayı düzeltti!
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü
Danıştay 2. Dairesi, Öğretmenler hakkında yürütülen idari soruşturmaya istinaden hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle görev ve unvan değiştirilmesi sonucunu doğuran atama işlemi tesis edilebilmesi için soruşturulan öğretmenin yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı hususunun sabit olduğunun kesin, yeterli ve her türlü şüpheden uzak, inandırıcı delillerle ortaya konulmuş olması gerektiğini belirtti
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?
Sendika yöneticilerinin usulsüz harcamaları için nereye ve nasıl dava açılır?
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!
Ak Parti Hükümetinin ilk yıllarında bürokrasinin büyük bir direnciyle karşı karşıya kalınmıştı. Bakanlar haklı olarak bazı değişiklikler yapmaya ve güven içerisinde çalışmak istediği ekipler kurmaya çalışıyor, ancak yargı adeta mevcut kadrolara kalkan oluyordu.
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?
8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanlar kadın ve erkek memurlar 25 yıldan daha az hizmetleri üzerinden nasıl emekli olabilirler?
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti
Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde canlı yayına bağlandığı sırada WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey’e SUV tipi araç çarptı. Kazanın ardından Yorgey, hiçbir şey olmamış gibi kamera karşısına geçerek yayına kaldığı yerden devam etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
AKOM'dan uyarı yapıldı! İstanbul'a İzlanda kışı geliyor
AKOM'dan uyarı yapıldı! İstanbul'a İzlanda kışı geliyor
İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada ise tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.