Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. Bu siyasi bazda, askeri, kültürel bazda tüm konularda Türkiye-Rusya ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile de aynı şekilde iyi. Bu olumlu gelişmeleri biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına bir barışın özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, bir barışın özellikle hakim olmasına biz ara bulucu olabiliriz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra cami içerisinde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi. Erdoğan, ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce de açıkladığım gibi bir defa Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz, herhangi bir işgale yönelik bir gelişmenin olması veya bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Bu, bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi bugün 40 milyona yakın bir nüfusu olan Ukrayna ile Rusya'nın zaten durumu ortada, bu kadar büyük bir nüfusa hakim, bir de öbür taraftan da Rusya'nın alan olarak bölgenin en büyük ülkesi, en büyük devleti, gücü olarak en güçlü devleti. Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz." diye konuştu.
Rusya ile ilişkilerin "güzel bir şekilde devam ettiğini" dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: