Bakanı Kurum'dan motosikleti çalınan kadına duygulandıran hediye

Zeliha Akbulut'a ait, Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'ta park halinde bulunan 26 AEL 235 plakalı 3 tekerlekli kasalı elektrikli motosiklet 12 Ocak gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Akbulut'a ait motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Yaşanan olayı duyan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,Zeliha Akbulut'a yeni bir 3 tekerlekli kasalı elektrikli motosiklet armağan etti.

Akbulut gazetecilere, plastik geri dönüşüm toplayarak ve temizlik işlerinde çalışarak geçimini sağladığını belirtti. Hırsızların kendisini zor durumda bırakarak ekmek teknesini çaldıklarını ifade eden Akbulut, şunları söyledi:

"Üzüntümü tarif edemiyorum. Ancak yaşayan bilir. Günlerce ağladım. Psikolojim bozuldu. Emniyet güçleri motorumu buldu ancak parçalanmış olduğu bilgisi ulaştı. Emniyet teşkilatına çok teşekkür ediyorum.

Bugün çok mutluyum. Sevincimi tarif edemiyorum. İnşallah hayırlı olur. Bugün hayatımda aldığım en güzel hediyeye kavuştum. Kimseden daha önce hediye almadım. Benim yaş günümü bile unuttular. Bana yeni bir motosiklet hediye eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Allah razı olsun. Emeği geçen herkese, tüm gönül dostlarına teşekkür ediyorum. Sevincimden ağlamak istiyorum ancak ağlayamıyorum. Bundan sonra hep güleceğim inşallah. Biliyorum ki artık devletim benim yanımda. Herkesin yanında... Artık bundan sonra geceleri rahat uyuyacağım. Bugün benim bayramım."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik de Akbulut'un elektrikli motosikletinin çalınmasının kentte yaşayanları ve kendilerini derinden üzdüğünü bildirdi.

Akbulut'un gözyaşlarına ve yaşadıklarına çok üzüldüklerini anlatan Çelik, "Bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bilgileri dahilinde böyle güzel bir sevince ortak olduk. Allah onlardan razı olsun. Zeliha Akbulut'un bugün gülüyor olması bizleri mutlu etti." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik ile diğer ilgililer Zeliha Akbulut'a motosikletini teslim etti.