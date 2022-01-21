Kar yağışı öncesi İstanbul'u kara bulutlar kapladı
Etkili kar yağışı bekleyen İstanbul'da, şehrin üstünü kara bulutlar kapladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 15:52
Kar yağışı bekleyen İstanbul'un üstünü kara bulutlar sardı. Kentte öğle saatlerinde Tarihi Yarımada ve sahil şeridinde hava aniden kararırken, şehrin üstünü kara bulutlar kapladı. İstanbul'a Silivri'den giriş yapan kar yağışının yarın kent merkezinde de etkili olması bekleniyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız