Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümü davasında iki astsubay hakim karşısına çıktı
Yozgat'ta başından tabancayla vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması yapıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Cumhuriyet Savcısı 28 yaşındaki Özlem Salkım'ın doğum günü kutlamasında başından tabancayla vurulması sonucu yaşamını yitirmesine yönelik yürütülen soruşturmanın ardından Sorgun 1. Asliye Ceza Mahkemesinde davanın ilk duruşması yapıldı.
Olayda kullanılan silahın sahibi astsubay Ahmet M. ile diğer astsubay Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle görülen dava iddianamenin okunmasının ardından başladı.
Salkım ailesinin avukatı Emin Erkılıç'ın, davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan görülmesi gerektiği gerekçesiyle Sorgun 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne verdiği 'görevsizlik' dilekçesi mahkeme tarafından reddedildi. Duruşmaya, savcı Özlem Salkım'ın anne ve babası ile yakınları ve sanıklardan Ahmet M. katıldı.
Sanıklardan Ahmet M. beyanında beraatını talep ederek, "Benim Özlem savcı ile herhangi bir husumetim asla yoktur, aksine kendisi beni kardeşi, yakın arkadaşı olarak gördüğünü konuşmalarında dile getirdi. Olay esnasında olay yerinde bulunan ben dahil hiç kimsenin alkolden kaynaklı kontrol kaybı, konuşma zafiyeti, fevri tavrı yoktu. Benim olayla ilgili herhangi bir kusurum yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.