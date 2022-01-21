Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 16:15
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2016 yılında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'yi Kanlıca Mahallesi'nde gözaltına aldı.
FETÖ'nün Aksaray emniyet yapılanmasında yer aldığı ve örgüte müzahir derneğe üye olduğu öğrenilen M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız