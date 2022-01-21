Meteorolojiden üç ile kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, bu geceden itibaren Afyonkarahisar, Isparta ve Uşak'ta kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 16:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında, Afyonkarahisar ve Isparta geneli ile Uşak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) olacağı uyarısında bulunuldu.
Açıklamada don, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız