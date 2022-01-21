Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türkiye son yıllarda maruz kaldığı onca operasyona rağmen hamdolsun birlik ve beraberlik içinde özellikle kederine kaderine doğru emin adımlarla ilerliyor. Koronavirüs salgınının zorluklarının yanı sıra ülkemizin önünde yeni fırsat pencerelerinin de açılmasına vesile olduğunu görüyoruz. Büyüme rakamlarımız ve rekor ihracat rakamlarımız bu gerçeği ortaya koymuştur. İstihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır.

Türkiye Ekonomi Modeli ile önceliğimiz dört başlıkta cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi ana üreticilerinden biri haline getirmektir. Başta iş dünyamız olmak üzere toplumumuzun her kesimine gereken desteği sunuyoruz, sunacağız. 20 Aralık'ta açıkladığımız tedbir paketi ile döviz kuru üzerindeki köpüğü aldık. İnsanımızın hayat standardını artıracak adımlar attık. Döviz kuru gibi enflasyonun da üzerindeki köpüğü kısa sürede alarak ülkemizi selamete ulaştırmayı arzu ediyoruz. Türkiye'nin yükselişini kimse engelleyemeyecek, hedeflerimize ulaşmaya kimse mani olamayacaktır.