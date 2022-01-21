Yolu kapanan köyde ilacı biten hastanın yardımına jandarma koştu

Dursun köyünde yaşayan 60 yaşındaki Emine Ayan, Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak, biten ilaçlarını temin etmesi gerektiğini ancak köy yolunun kapalı olması nedeniyle ilçe merkezine gidemediğini belirterek, yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Ayan'ın ilaçlarını temin eden jandarma ekipleri, bunları köye ulaşmak için harekete geçti. Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı köye araçla giden ekipler, Ayan'ın evine ulaşmak için bir süre karda yürüdü.

Zorlu yolculuğun ardından jandarma ekiplerini karşısında gören Ayan büyük sevinç yaşadı.

Sevinç gözyaşları döken Ayan, "Sizin hakkınızı nasıl öderim? Allah razı olsun." diyerek ilaçlarını getiren jandarma personeline sarılıp teşekkür etti.