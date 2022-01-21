Sezen Aksu tartışmasına Erdoğan da katıldı: O dilleri koparmak bizim görevimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Namaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan'ın konuşmasının videosunu, cami cemaatinden bir kişi cep telefonuyla kaydetti.

Erdoğan mihrapta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da haddini bildirmek bizim görevimizdir."