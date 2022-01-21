Sabiha Gökçen uçuşlarında yarın azaltma yapılacak
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ), yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşuları nedeniyle yarın gerçekleşmesi planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yüzde 25 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 16:59
HEAŞ'tan yapılan açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız