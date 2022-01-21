Hava ambulanslarının yoğun mesaisi

Çatak'ta riskli doğum hastası kadın hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kardan yolları kapanan köy ve yerleşim birimlerinde acil durumu olan hastalar hava ambulanslarıyla hastane ya da sağlık merkezlerine ulaştırılırken son olarak Çatak'ta hamile bir kadın kurtarıldı.

Van Sağlık Müdürlüğü açıklamasına göre, Çatak Devlet Hastanesinde doktorlar düşük yapma riski bulanan 33 yaşındaki Emine Alptekin'i Van'a sevk etti.

Alptekin'in olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yoluyla hastaneye ulaştırılması riskli görülünce hava ambulansı talep edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı hava ambulansına alınan Alptekin, Van Ferit Melen Havalimanına getirildi. Alptekin, burada bekleyen ambulansla SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız