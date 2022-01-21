Hava ambulanslarının yoğun mesaisi
Yurdun birçok bölgesinde yoğun yağış nedeniyle yolları kapanan yerleşim yerlerindeki hastalar, hava ambulanslarıyla sağlık merkezlerine taşındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 17:15
Çatak'ta riskli doğum hastası kadın hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kardan yolları kapanan köy ve yerleşim birimlerinde acil durumu olan hastalar hava ambulanslarıyla hastane ya da sağlık merkezlerine ulaştırılırken son olarak Çatak'ta hamile bir kadın kurtarıldı.
Van Sağlık Müdürlüğü açıklamasına göre, Çatak Devlet Hastanesinde doktorlar düşük yapma riski bulanan 33 yaşındaki Emine Alptekin'i Van'a sevk etti.
Alptekin'in olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yoluyla hastaneye ulaştırılması riskli görülünce hava ambulansı talep edildi.