THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı. Sabiha Gökçen'den de 28 şehre seferler iptal edildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Ocak 2022 19:20
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadn yaptığı açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini söyledi.
Üstün, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız