Karla mücadele eden operatörün atla sohbeti ilgi çekti
Trabzon'da bir iş makinesi operatörünün, kar temizleme çalışması sırasında yolda karşılaştığı atla sohbet görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 20:37
Arsin ilçesinde belediyede operatör olarak çalışan İbrahim Sağlam, Karaca Mahallesi'ndeki at çiftliğinin kar nedeniyle kapanan yolunu açmak için görevlendirildi.
Sağlam, kar temizlemesi yaptığı güzergahta karşılaştığı ata yönelik sözlerini cep telefonuyla kaydetti.
İş makinesini çalışır vaziyette durduran Sağlam'ın, "At yoldan çıkmıyor ki geçeyim, gitsene. Geri mi dönsek, ne yapsak?" şeklindeki esprili sözleri ve şiveli konuşması izleyenleri gülümsetti.
Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy da sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşarak, "Ekiplerimizin karla mücadelesi devam ederken." ifadesini kullandı.