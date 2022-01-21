Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yaşlı çiftin kar altında kira yardımı istemesi kahretti
İstanbul Kadıköy'deki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada gündeme oturdu. Yaşlı çiftin, kar altında ağlayarak kira yardımı talep etmesi, izleyenleri kahretti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Ocak 2022 22:38
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı etkisini sürdürürken, sosyal medyada paylaşılan bir video gündeme oturdu. Kadıköy'de çekildiği belirtilen videoda, yaşlı karı ve kocanın soğuk havada yardım talebinde bulunduğu görüldü.
"KİRAMIZA YARDIM EDER MİSİNİZ?"
Yaşlı adam, balkondaki vatandaşlara doğru "Kiramıza yardım eder misiniz? 2 aydır kiramızı ödeyemiyoruz" diye bağırdı. Bu sesi duyan vatandaşlar balkona çıkarak, üzücü anları kayıt altına aldı. Yaşlı çiftin, yardım talep ettikleri sırada ağladıkları da duyuldu.
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