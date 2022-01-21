ABD'de ele geçirilen 28 tarihi eser yurda dönüyor

Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?

Sayıştay Dördüncü Dairesi, Özel Kalem Müdürlüğünden programcı kadrosuna sınavsız olarak atanan kişi ile ilgili işlemde mevzuatın son durumundan haberdar olmadıklarını iddia eden kişilere ders niteliğinde bir karar verdi.