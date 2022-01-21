Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç'te yollara çıkacak
Türk mühendisler tarafından üretilen ilk elektrikli seviye 4 sürücüsüz otobüs, Norveç'in Stavanger kentinde toplu taşıma sisteminde test edilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 23:31
Türk şirketi Karsan tarafından üretilen 8 metre uzunluğundaki aracın Stavanger kentinde Forus Business Park'ta testine başlandı.
21 koltuklu olmak üzere 50 kişinin üzerinde kapasitesi olan araç, nisan ayından sonra Stavanger kent merkezinde toplu taşıma sisteminde 2 yıl boyunca test edilecek.
Testlerde, Norveç merkezli start-up şirketi Applied Autonomy tarafından geliştirilen otonom araç kontrol teknolojisinden de yararlanılacak.
Böylece, Avrupa'da ilk kez seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüs toplu taşıma sistemine entegre edilerek şehir trafiğinde kullanılacak. Test projesiyle otonom otobüs kullanımının kent hareketliliğine katkısı belirlenecek.