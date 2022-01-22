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Gaziantep'te yoğun kar yağışının bilançosu açıklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 6 bin 902 araç ve 13 bin 372 vatandaşın kurtarıldığını, 50 bin 200 kişiye kumanya dağıtıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 00:01
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Gaziantep'te yoğun kar yağışının bilançosu açıklandı

Kentte 18 Ocak'ta aşırı kar yağışı sonrasında oluşan son durum ve yarın beklenen kar yağışına ilişkin İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü binasında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma başkanlığında gerçekleşen toplantıya, AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kurum müdürleri ve siyasi partilerin il başkanları ile diğer ilgililer katıldı.

Gül, buradaki konuşmasında kar yağışının başladığı andan itibaren kriz masası oluşturduklarını söyledi.

Kent genelinde 20 saat içinde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını belirten Gül, "Kentte kış mevsiminde 3 ayda yağan kar 1 gün içinde yağdı." dedi.

Aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda günlük 80 bin aracın gidiş, 80 bin aracın geliş yaptığını ifade eden Gül, yolda saatte yaklaşık 6 bin araç sirkülasyonunun olduğuna işaret etti.

Söz konusu araçların büyük oranda kamyon ve tırlardan oluştuğunu anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Trafiğe çıkan araçların önemli kısmının kış hazırlığının eksik olduğunu gördük. Bir tırın yan yatması, araçların karda gidememesi, karın yoğun olması bunlardan dolayı karın daha büyük olumsuz tarafıyla karşılaştık. Birinci önceliğimiz çocuk, hasta, yaşlı gibi ihtiyacı olanların kurtarılması oldu. Çağrı merkezimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. 71 bin 800 çağrı aldık. Yolu kapalı olan kırsal mahalleden sadece 13 tane kaldı. 532 kırsal mahalle olduğunu düşünürsek yüzde 98'i halloldu. Kalanı ise bu gece içerisinde açılmış olacak."

- 13 bin 372 kişi kurtarıldı

Yaşanan olumsuzluğu gidermek adına devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"6 bin 902 araç kurtarıldı. Bu araçlarda seyahat eden vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 372. Toplam 50 bin 200 kişiye kumanya dağıtıldı. Sağlık İl Müdürlüğünün müdahale ettiği hasta sayısı 2 bin 286 kişi. Yollarda 10 bin 700 ton tuz kullanıldı. Çöken ahır sayımız 96, 123 küçükbaş ve 81 büyükbaş hayvanımız telef oldu. Bunun yanında vatandaşlarımızın mama, bez, yakıtı bitenlere yakıt takviyesi yapıldı. Kısaca hayata dair tüm ihtiyaçlar bir şekilde yerine getirildi."

Gül, meteorolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yarından itibaren bölgede yine kar yağışı beklediklerini ifade etti.

Vatandaşlara tedbirli olunması çağrısı yapan Gül, "Yeni bir kar yağışı bekleniyor. Her kurum ne yapacağını biliyor. Hazırda nöbetçi personel ve araçlarımız bekliyor. Yarın akşamdan itibaren yoğun bekliyoruz. Tatil dönemindeyiz. İnsanlar bir yerlere gitmek isteyebilir. En doğal hakları ama mümkünse ertelesinler. Mutlaka gidecekse lastiklerin standartlara uygun olması gerekir. Zincir gibi hazırlıklarını yapsınlar." uyarılarında bulundu.

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