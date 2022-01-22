Nükleer bombadan 500 kat daha güçlü: Uzaya gidiyor

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen su altı yanardağı patlaması sonrası ortaya çıkan duman bulutunun yeryüzünden kilometrelerce yüksekliğe çıktığı bildirildi. Yanardağ patlamasını araştıran İngiliz bilim adamları, uydu verilerini inceleyerek duman bulutunun yeryüzünden yaklaşık 55 kilometre yükseğe çıktığını ifade ederek, bu yüksekliğin atmosferdeki stratosfer ve mezosfer katmanlarının sınırında olduğunu belirtti.

İngiltere Ulusal Dünya Gözlem Merkezi'nden Dr. Simon Proud yaptığı açıklamada, bunların volkanik bir bulut için "daha önce duyulmamış yükseklikler" olduğunu ifade etti. Proud, Hunga-Ha'apai Yanardağından gelen duman bulutunun gökyüzündeki konumunu belirlemek için, Japonya'dan Himawari-8, ABD'den Goes-17 ve Kore'den GK2A olmak üzere üç hava durumu uydusundan verilerin kullanıldığını açıkladı.

Proud, "Hepsi farklı boylamlarda oldukları için, yüksekliği belirlemek adına patlama görüşleri arasındaki paralaksı kullanabiliriz. Bu, fırtına bulutu yükseklikleri için oldukça iyi kurulmuş bir tekniktir. Burada yükseklik ve dolayısıyla paralaks daha büyük olduğu için teknik daha iyi çalışmalıdır" dedi.

Araştırmaya göre, duman bulutunun sadece küçük bir bölümünün atmosferin 55 kilometrelik yüksekliğine ulaştığı belirtilerek, bunun büyük ihitmalle, yükselen hava akımının başında yukarı doğru itilen külden ziyade su buharı olduğu, duman bulutunun ana şemsiyesinin ise yeryüzünden 35 kilometre yükseklikte olduğu belirtildi.