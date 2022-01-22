Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Gece saatlerinde Bolu Dağı mevkisinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte polis, jandarma, AFAD, Karayolları ekipleri de teyakkuza geçti. Özellikle Karayolları ekipleri trafik konusunda aksaklık yaşanmaması için tuzlama çalışmalarına hız verdi. Bolu Dağı'nda kayan araçların ulaşımı etkilenmemesi için hemen müdahale edildi. Diyanet Vakfı ise sürücülere çorba ikram etti.