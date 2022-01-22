Memur ve emekliler dikkat: Resmen yayımlandı
Memur ve memur emeklilerine ilişkin zam kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 02:09
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre emeklilerin en düşük maaşı 2 bin 500 lira olurken memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık ek zaman yapıldı. İlave artış sebebiyle oluşacak fark ilerleyen haftalarda hesaplara yatacak. İlave maaşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen bir zamanda hesaplara yatacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız