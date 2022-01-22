Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 18:59
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki otelde gözaltına aldı.
Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verdiği talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.
Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.
Sedef Kabaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.