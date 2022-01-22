Gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden ötürü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinden gözaltına alınmıştı. Kabaş adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 14:32
Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, adliyeye gönderildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki bir otelde gözaltına aldı.
Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.
Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.