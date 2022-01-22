Emeklilere ödenecek en düşük maaşı arttıran Kanun Resmi Gazete'de
Emeklilere ödenecek alt sınır aylığı 1500 TL'den 2500 TL'ye çıkaran 7351 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak 1.1.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Madde metninde şu ifadelere yer verilmiştir; "MADDE 13 - 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1.500" ibaresi "2.500" şeklinde değiştirilmiştir."
Değişiklik sonrası madde metninin son hali
EK MADDE 19- (Ek: 17/1/2019-7161/42 md.) Bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 2.500 Türk lirasından az olamaz. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz.
Bu Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde ile belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilir.