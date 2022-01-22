AK Parti anketinden çıkan sonuç: Gençlerin ilk tercihi Erdoğan
15-25 yaş arası gençlerle yapılan son anketlere göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 40. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tercih edenlerin oranı ise yüzde 50'nin üzerinde..
2023 seçimleri için hazırlıklarına başlayan AK Parti, sıklıkla gençlerin nabzını tutuyor. 15-25 yaş arası gençlerle yapılan son anketlere göre, AK Parti, yüzde 40 oy oranı ile gençlerin ilk tercihi. AK Parti'nin en yakın rakibi olan CHP ile arasında oy farkı ise en az 10 puan. Anketlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı da yüzde 50'nin üzerinde. AK Parti kaynakları, bugüne kadar yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 50'inin altına hiç düşmediğinin altını çizdi.
GENÇ VEKİLLERLE TOPLANTI
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde partinin genç milletvekilleriyle bir toplantı yapıldığı, toplantıda gençlerle ilgili anket sonuçlarının masaya yatırıldığı ve önümüzdeki süreçte atılacak adımların değerlendirildiği öğrenildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'teknofest kuşağı' olarak tanımladığı gençlerle sık sık bir araya geliyor.
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