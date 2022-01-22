F-16'lar bile Yunan'ı caydırır
Ankara'nın, Atina'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki hamlelerini boşa çıkaracağını belirten emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş "Hava kuvvetlerimizi güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin F-16 alması bile Yunanlıları caydırır" dedi
Türkiye ile başta Doğu Akdeniz ve Ege olmak üzere birçok alanda sorunlar yaşayan Yunanistan, son dönemde yoğun bir şekilde silahlanıyor. Türkiye'nin F-35 yeni nesil savaş uçağı projesinden çıkarılmasını fırsat bilen Atina, Fransa'dan satın aldığı 24 adet Rafale savaş uçağının sevkiyatına başlarken, ABD'den ise F-35 istiyor. Yunanistan'ın bölgede hava üstünlüğünü sağlamak üzere bu hamleleri yaptığını belirten güvenlik uzmanları, Atina'nın nihai olarak Türkiye'nin hem Ege'de hem de Doğu Akdeniz'de caydırıcılığını azaltmayı hedeflediğine işaret ediyor.
"HAVA KUVVETLERİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"
Konuyu Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş ile konuştuk. Türkiye'nin, Yunanistan'a fırsat vermeyeceğini ve çabalarını boşa çıkaracağını söyleyen Karakuş "Yunanistan, 'Acaba bir fırsat bulup Türkiye'ye hava saldırısı yapabilir miyim' planları yapıyor. Bu noktaya erişecek gücü olacak mı olmayacak mı bunu ileriki tarihlerde göreceğiz. Biz de tabii boş durmadan elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle hava kuvvetlerimizi güçlendirme amaçlı çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 alma niyetinde. Bunun yanı sıra 80 tane F-16'nın Blok 70 seviyesine çıkartılması söz konusu. Türkiye bu şekilde bir süre daha caydırıcılığını muhafaza edecek" dedi.
"20 YILA HAVADA TAM ÜSTÜNLÜK BİZDE"